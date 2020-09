Coronaproof UIT Festival yn Snits mei optredens op bysûndere lokaasjes

It UIT Festival yn Snits lûkt gewoanwei sa'n 8.000 besikers, mar dit jier is troch de coronakrisis fansels alles oars. Om dochs in festival organisearje te kinnen, hie de organisaasje betocht om de besikers yn groepkes mei in gids lâns ferskate optredens te lieden. Sa koene der dochs noch 800 besikers genietsje fan de kulturele acts dy't Snits te bieden hat en kamen se ek noch ris op in tal bysûndere plakken.