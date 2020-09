SC Hearrenfean spilet mei roubannen foar ferstoarne frou Spijkerman

"Wy winskje famylje en dierberen in soad krêft en sterkte ta", skriuwt de klup op Twitter. De 69-jierrige Spijkerman wurket sûnt foarich jier by Hearrenfean as assistint fan haadtrainer Johnny Jansen. Spijkerman wie earder assistint by ûnder mear Ajax en FC Grins.

De earste wedstriid fan it seizoen 2020-2021 begjint sneon om 18.45 oere. Fanwegen de coronamaatregels binne der mar sa'n 4.000 fans wolkom yn it stadion.