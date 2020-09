Kafee De Zomer op Skylge sletten fanwegen net neilibjen coronaregels

Kafee De Zomer op Skylge is op lêst fan Feilichheidsregio Fryslân sletten fanwegen it net neilibjen fan de coronamaatregels. De útbater fan it kafee oan de Torenstraat yn West-Skylge hie al ferskate warskôgings krigen dat der skerper op de regels tasjoen wurde moast.