MITO Estafette troch Fryslân: yn aksje tsjin enerzjy-stofwikselingsykte

Vogelzang leit út wêr't it idee wei komt. "Ieder jaar hebben we een mooie tocht in Italië waarbij we bergen beklimmen. Dat kan door corona logischerwijs niet doorgaan. Maar ik dacht we moeten toch iets bedenken waardoor we elkaar zien, wat verbinden en wat kunnen doen. Er is veel geld nodig voor medicijnen en onderzoek."

Enerzjyfabrykjes

Sy leit út wat de sykte krekt ynhâldt. "In elke cel van je lichaam zitten mitochondriën, dat zijn een soort energiefabrieken. Alles wat we eten en de zuurstof die we binnenkrijgen wordt daar omgezet in energie, waardoor je lichaam functioneert. Maar bij ons werken die energiefabrieken niet goed en daardoor kunnen er allerlei klachten ontstaan. Heel weinig energie, maar ook organen die uitvallen. Vooral spieren. Het wordt steeds minder. Het komt door een dna-fout dat de mitochondriën niet goed werken."

Troch Fryslân

De tocht giet troch it hiele lân, mar is no dus yn ús provinsje. "We gaan nu van Sint Nicolaasga naar Oudehaske, Heerenveen en Leeuwarden. En morgenvroeg gaan we via Stiens naar Ferwert en Harlingen. Dan gaan we met de auto naar Noord-Holland. We krijgen heel veel mooie berichten, dus op karakter komen we een heel eind. We hebben al meer dan 16.000 euro opgehaald. Alles is mooi meegenomen. Wie weet kunnen we het naar 20.000 euro trekken. Ik hoop een mooie cheque te kunnen overhandigen aan de professor die het onderzoek leidt. Met genoeg financiële middelen zouden we binnen twee jaar al heel wat verder kunnen zijn."