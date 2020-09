FNP is foar de Lelyline, mar it Fryske plattelân moat net ferstedskje

"Wy sjogge dat de Lelyline hieltyd promininter op de aginda komt. Ik leau dat wy de konsensus fûn hawwe mei-inoar as FNP. Wy binne foar de Lelyline. Mocht de line der moarn lizze, dan soe er al rendabel wêze. Wy moatte ús eagen net slute foar de ûntwikkelingen en de kânsen dy't it foar Fryslân opsmyt. Dus dêrom binne wy foar," seit Knol.

Benammen yn Drachten en op It Hearrenfean is it mooglik dat it tal ynwenners flink omheech giet. "Dat is wol in soarch dy't by de riedsfraksjes libbet. As je op it romtlike ferhaal komme, dan binne je al in hiel stik fierder yn de tiid. Mar de fraach is fansels oft dy sifers útkomme. Wy binne net benaud foar nije bewenners hjir yn Fryslân. It mei net sa wêze dat de doarpen der lêst fan krije, mar wy binne in iepen provinsje."