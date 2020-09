Iepen Monumintedei: mear as 100 monuminten en aktiviteiten yn Fryslân

Boalsert

Yn it sintrum fan Boalsert binne der mei de 'Kleintje Open Monumenten Dag' fjouwer monuminten iepen. It giet om it stedhûs, de Broeretsjerke, de Martinytsjerke en de Sint-Fransiskusbasilyk. Fierder is der in stedskuier en in gedichterûte, dy't úteinset by it Gysbert Japicx Hûs. Yn de Broeretsjerke binne der argeologyske fynsten te sjen.

Yn it stedhûs kinne besikers sjen hoe't it stiet mei it bouwen fan De Tiid, it nije kultuerhistoarysk sintrum. De biblioteek, trije musea en it argyf krije dêr ûnderdak.