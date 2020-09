Wer in Prinsentuinloop yn Ljouwert: wer efkes mjitte mei oaren

De Prinsentuinloop is in weddstriid foar húshâldingen. "It is net as in échte wedstriid bedoeld, wy beskôgje it as in famylje-aktiviteit. Wy sjogge yn de ynskriuwingen ek dat in soad heiten en memmen mei de bern rinne. It giet net om it delsetten fan in goede tiid, it is mear 'foar de leuk.' De Prinsetún is in moaie omjouwing om efkes oer dy heuveltsjes te draven."

Fanwegen it coronafirus is der wol in beheining fan it tal dielnimmers, mar aldergeloks is der noch genôch romte. "Der meie 150 meidwaan, yn de praktyk giet it faak om in lytse 100 dielnimmers. Ynskriuwe moat yn 't foar, op de dei sels kin it net mear. Oant sneontemiddei 14.00 oere kin dat noch. Der is noch wol romte foar 80 dielnimmers," seit Van der Werf. "Wy hawwe in goede gearwurking mei De Koperen tuin, it terras en kafee binne iepen mei de bekende maatregels. Dus foar- of nei de tiid kin der gesellich in bakje dronken wurde."