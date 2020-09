Twa kear in besykjen ta ynbraak yn Ljouwert

Yn Ljouwert is der freed en sneon nei alle gedachten twa kear besocht yn de te brekken. Freedtejûn hearde in bewenner fan de Pioenstrjitte tusken 22.30 en 22.45 oere lûd út de wenkeamer wei kommen. De bewenner fûn dêr in ynbrekker, dy't fuortendaalks útnaaide. Sneon wie der ier om 6.00 oere oan de Wurdumerdyk in lûde knal te hearren. Mooglik is der besocht yn te brekken troch mei in stik fjoerwurk in raam fan in winkel stikken te meitsjen, jout de plysje fan Ljouwert oan.