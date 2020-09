Lotte Risselada snein te gast yn Buro de Vries

Fan 't simmer wie sy yn ienen oeral yn it nijs: Lotte Risselada (23) fan Dokkum. Fia in filmke spruts se minister Ferd Grapperhaus fan Feiligens en Justysje oan dat se o sa graach by de plysje wol. Har filmke waard in hit op ynternet, de minister reagearre persoanlik en ek oare media wisten Lotte goed te finen. Hoe is 't no mei har? Wiene der mear reaksjes en sit der beweging yn de sollisitaasje?