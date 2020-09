Henk de Jong: "SC Cambuur is net samar kampioenskandidaat"

SC Cambuur moat rêstich bliuwe, seit De Jong mei klam. "No hawwe wy in tikje hân. Dit kinne wy ferwachtsje it kommende jier. Wy moatte der better yn wurde. Wy rûnen efter de feiten oan, ek mei dy frije traap. De twadde helte hawwe je in plan, je kinne it efkes oansjen en wat oars dwaan. Mar dan wurdt it fuortendaalks 2-0 en dat is al de nekkeslach. Mar by de 1-0 stiene wy ek al net goed. Yn de earste helte kamen wy der noch wol in bytsje trochhinne, dêrnei spylje je alles of neat, mar eins hat it nea om 'e hakken."

De Jong makket dêrmei ek in komplimint foar Go Ahead Eagles. "Sy dogge it hartstikke goed, wy wiene net goed genôch om der tuskentroch te spyljen. Wy moatte it tempo werom bringe. Sekuer oan de bal, sneller hannelje, kantwiksels. Wy moatte der mei oan de gong."

'Wy witte dat wy in dreech jier krije'

Net te hurd úteinsette dus. De Jong: "De jonges steane ek mei beide fuotten op de grûn. Wy witte dat wy in dreech jier krije. Wy moatte gewoan wer opnij. Wy hiene it no dreech. Dat kin ek barre. Wy binne net even Ajax of sa, wy binne gewoan Cambuur."