Omrop TIP: Diel 2 fan 'Hert & Siel', oade oan it ambacht

Hert fan in hynder

Yn it binnenste fan de motor sit in glêzen pot, dêr't de keunstner it balseme hert fan in dea hynder yn stopje woe. Dat hert soe de 'besieling' fan it keunstwurk wurde. Mar it Fries Museum hie keunstner Éric van Hove frege om it net te dwaan.

It soe de oandacht fan it keunstwurk helje, en boppedat wie direkteur Kris Callens benaud dat biste-aktivisten yn aksje komme soene. Yn de dokumintêre seit Callens tsjin de keunstner dat hy rekken hâlde moat mei 'overgevoeligheid in de samenleving' foar alles dat mei bisten te krijen hat.