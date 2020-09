Mûnestichting wol nijbou Surhústerfean leger en fierder fan mûne ôf ha

It giet om de nôtmûne Koartwâld fan 150 jier âld, dy't belangryk kultuerhistoarysk erfgoed yn Achtkarspelen is. De nijbouhuzen wurde te heech en komme te ticht by de mûne, fynt de stichting. Op dy wize wurd it kultuerhistoarysk erfgoed van Achtkarspelen oantast, sei wurdfierder Jan Durk Benedictus freed by de rjochtsaak yn Den Haag. "Als een molen stilstaat, is het net een lantaarnpaal en rijdt iedereen er voorbij. Alleen een draaiende molen trekt bezoekers."

Net tsjin nijbou

De mûnestichting is net tsjin it nijbouplan, mar wol it allinnich wat leger en fierder fuort ha. De gemeente Achtkarspelen hâldt in hichte fan tusken de 11 en 12 meter oan foar de huzen, mar fan de stichting mei it wol werom nei 6 oant 7 meter. Fierders wolle se it plan it leafst op 400 meter ôfstân ha, mar yn alle gefallen mear as de 100 meter dy't de gemeente no oanhâldt.

De gemeente docht har bêst om de mûne en de omjouwing yn stân te hâlden, sa seit in wurdfierder fan Achtkarspelen. "We snoeien het opgaande groen terug en het gebied rond de molen proberen we zo veel mogelijk open te houden."

De Raad van State docht oer inkelde wiken útspraak.