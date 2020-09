Plysjedûkers en de resjerzje sykje yn Súd-Ie nei bewiismateriaal swiere mishanneling

In 29-jierrige frou út Dokkum waard op 27 april swierferwûne út har brânende wenning helle. Ek har berntsje rekke ferwûne by de brân. Ut ûndersyk die bliken dat de frou har ferwûningen al fan foar de brân wiene: se wie swier mishannele. De fertochte, in 34-jierrige man út Ferwert, waard gau nei it ynsidint oanholden en sit noch hieltyd fêst.

De frou oerlibbe de mishanneling, mar hat in swiere tiid yn it sikehûs hân. Wierskynlik hat de fertochte in skerp foarwerp brûkt. Mooglik socht de plysje dêrnei yn it wetter by de Rylânsbrêge yn de Dokkumer wyk it Fûgellân.