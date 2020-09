Ald-Hearrenfeanspiler Michel Vlap hat corona en moat yn karantêne

Vlap miste fanwegen in blessuere ek al de twa foargeande wedstriden. Hy is de tredde spiler yn de Belgyske Jupiler Pro League dy't resint posityf teste op it coronafirus, nei Brandon Mechele (Club Brugge) en Vadis Odjidja (AA Gent).

De fuotballer skriuwt op Twitter dat er him net siik fielt. "Ik ben fit en voel me helemaal niet ziek verder. Natuurlijk volg ik de protocollen en blijf ik thuis in quarantaine de komende tijd. Dit geeft maar weer aan hoe snel je besmet kan raken."