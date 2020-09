SC Hearrenfean makket him op foar earste earedifyzjewedstriid nei coronastop

It stek gie freed nei de warming up ticht, de parse wie even net wolkom. Trainer Johnny Jansen is noch drok oan it puzzeljen oer syn basisformaasje yn de seizoensiepening tsjin Willem II. De komst fan Poalske ynternasjonal Pawel Bochniewicz en de Dúts-Braziliaanske Oliver Batista Meier hat absolút soarge foar in kwaliteitsynjeksje en no is it oan Jansen om syn fuotbalfyzje sa gau as mooglik oer te bringen op de nije spilers.