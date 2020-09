Learlingen stil fan ferhaal longdokter Van Geffen: "Heel heftig om te horen"

Van Geffen waard bekend troch syn optredens yn it tv-programma Frontberichten. Hy joech sa ynsjoch yn syn libben as longdokter op de intensive care. Van Geffen wurdt noch hieltyd herkend op strjitte. "Mensen spreken mij aan en zeggen dan dat ze ontzettend veel respect hebben voor dat wat ik doe. Dat is mooi. Maar je krijgt ook negatieve reacties."

Hy is tsjin syn sin mediapersoanlikheid wurden. "Ik doe dit soort spreekbeurten, omdat ik zie dat het steeds moeilijker is om alle maatregelen vol te houden", seit Van Geffen. "Daar wil ik mij graag voor inzetten, om mensen toch te wijzen op het belang dat ze het wel doen."

Learsum

Oan de learlingen fan it Beyers Naudé hie hy in goed gehoar. By de les Maatschappij en Media stiet it tema corona geregeld sintraal. Sa skriuwe de learlingen in ferhaal mei harren eigen ûnderfiningen yn de earste moannen fan de krisis.

It is ek learsum seit Joas Wijma: "Ik heb geleerd hoe het aan de andere kant is. Dat het voor de familieleden heel zwaar is geweest. Dat ze niet op bezoek konden dat was wel in het nieuws, natuurlijk, maar nu hoor je het van de andere kant. Dat vond ik heel heftig om te horen. Is daar geen oplossing voor mogelijk denk je dan."