Koese yn 'e tsjerke, it kin no yn Pepergea

De tsjerke yn Pepergea stie in skoft leech. In partikulier hat it gebou kocht, mar de kosten foar it ûnderhâld fan in lege tsjerke rinne fansels troch. De tsjerkebankjes binne no ferfongen troch in himelbêd. As gast kinne je noch wol op de orizjinele preekstoel stean of it oargel bespylje.

Om te soargjen dat lege tsjerken ûnderhâlden wurde of bestean bliuwe kinne, ha Jennemie Stoelhorst en Sanne Kiel it projekt Heilige Nachten betocht. Se ha al ferskate tsjerken yn it lân feroare yn in hotelkeamer. Neffens harren stean der op it stuit fan de 770 tsjerken yn Fryslân sa'n 100 leech en sille de kommende 5 oant 10 jier dêr nochris 100 tsjerken bykomme.