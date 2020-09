Fryske planterassen en gewaaksen yn byld brocht troch Herbarium Frisicum

In tredde giet nei it lânboumuseum, in tredde bliuwt yn it herbarium yn Wolvegea en in tredde giet nei in depot yn Ljouwert. Meijer hat in soad ierappels sammele, lykas de Solanum Mona Lisa, de Solanum Bildstar en de Solanum Désiree. Mar neist ierappels hat hy ek beannen en woartels sammele.

De ôfrûne twa jier hat Meijer faak nei de Vijversburg yn Tytsjerk west. Dêr is in grutte tún mei in ferskaat oan Fryske rassen. Moannen lang hat Meijer de tún besocht en de planten sammele en platdrukt. Hy sil de kolleksje dan ek wol in bytsje misse. "Je ziet het nu in zo'n heel mooi oud kastje en daar hoort het dan nu ook in thuis. Maar ja, een derde gedeelte hou ik zelf, dus ik kan er altijd nog naar kijken."