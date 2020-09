Minder auto's yn Dokkumer binnenstêd

It autofrije part yn Dokkum wurdt útwreide. Op it stuit is de Diepswal yn Dokkum foar in part autofrij, in maatregel dy't oan it begjin fan de coronatiid ynfierd waard. De partij Sociaal in Noardeast-Fryslân woe it gebiet graach grutter meitsje, en in grutte mearderheid yn de rie is it dêrmei iens.