Mei de meanmasine yn de bakfyts giet Jorrit de Groot by syn klanten del. De 13-jierrige Biltker hat no al syn eigen gersmean-bedriuwke. Tsjin betelling meant hy de tún, en dêrby hat hy al in aardige klantekring opboud. Mar Jorrit syn plannen binne grutter: nei syn 18de wol hy de hoareka yn en úteinlik in eigen cateringbedriuw begjinne.