GGD: ôfrûne wike 37 Friezen posityf test op coronafirus

It tal besmettingen yn Fryslân is dus omheech gien, mar net sa bot as it lanlik tal besmettingen. Op de trije testlokaasjes hawwe der dizze wike sa'n 4.965 minsken west om harren teste te litten. Dat is in nij rekôr. It binne 700 besikers mear as in wike lyn. "It is noch hieltyd hartstikke leech. We sitte noch hieltyd ûnder de ien persint positive testen. It lanlik gemiddelde is trije persint en yn Den Haag is it sels 8 persint", seit Margreet de Graaf fan de GGD.

Der is de lêste tiid in soad te dwaan oer de wachttiden om in test krije te kinnen. Yn teory soe de GGD mear teste kinne, bygelyks troch de buro's oant 18.00 oere iepen te hâlden yn stee fan oant 15.00 oere. Dit sil neffens de GGD lykwols net in soad effekt hawwe, want dat soe it probleem fan de testlokaasjes nei de laboratoaria troch skowe, dêr is net genôch kapasiteit om safolle testen te ferwurkjen.