GGD: leaver net teste by kommersjele testbedriuwen

Troch de lange wachttiden sykje guon minsken en bedriuwen nei oare testmooglikheden, by kommersjele partijen bygelyks. "Hartstikke begryplik fansels", seit De Graaf. "Mar wy kinne net ynstean foar de kwaliteit fan de kommersjele bedriuwen". Sa kin it neffens har foarkomme dat testen by kommersjele bedriuwen in negative útslach jouwer, wylst de testpersoan wol besmet is mei it coronafirus. "Derom hawwe we leaver dat minsken mei klachten harren oanmelde by de GGD. Ek as jo dan wat langer wachtsje moatte."

Sifers

Sûnt de útbraak fan it coronafirus yn Fryslân binne der 869 ynwenners fan de provinsje posityf test. It tal sikehûsopnamen bliuwt stean op 131, it tal deaden op 69.

De measte besmettingen ôfrûne wike wiene yn de gemeente Ljouwert (12). Dêrmei giet Ljouwert (134 besmettingen) de gemeente Súdwest-Fryslân (130 besmettingen) foarby as gemeente mei de measte besmettingen sûnt de útbraak fan it coronafirus yn Fryslân.