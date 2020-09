Operaasje Fryske Flagge: Cornelis Smit wennet yn it Switserske Basel, mar mist de grêften

Cornelis is yn maart dit jier foar syn wurk nei Basel ta gien. "Ik ha foar apoteker studearre in Grins, en bin nei in doktoraal ûndersyk en in perioade as sikehûsapoteker yn Utrecht ferline jier tegearre mei frou en bern nei Basel ta kaam. Ik wurkje no hjir yn in grut bernesikehûs as ûndersiker yn 'pediatryske farmakology'." Mei't it coronafirus oer de wrâld gie, krige Cornelis wol wat in oare taakbeskriuwing, hy en syn kollega's hawwe harren doe ek stoarten op it firus en it behanneljen dêrfan. "Wy hawwe ús benammen fokusse op behannelingen foar bern, want dêr binne wy hjir fansels mei dwaande. Sa ha wy besocht ús stientsje by te dragen."

Ek al wennet er dus al in tskoft net mear yn Fryslân, Cornelis is noch altyd in grutske Fries. "Wannear't je yn it bûtenlân wenje, fersterket dat gefoel dochs wol." Mei de hjoeddeiske situaasje is it fansels lestiger om nei Fryslân ta te gean, en om de ûnwennigens wat tsjin te gean lústeret Cornelis nei syn ôfspyllist fan Fryske muzyk. Syn favoryt is dochs wol It Paad Werom fan Piter Wilkens, "Mar dat jildt foar elke 'Fries-om-utens' nim ik oan..."

Wat sjogge we op de foto?

"It hat kwa sfeer wol in soad fan Utrecht, ek al hawwe se hjirre de prachtige Utrechtse grêften net." Op de foto stiet Cornelis by wat yn Basel wierskynlik it tichtst by dy Uterstke grêften komt. Op it missen fan de grêften nei, fynt Cornelis Basel wol in moai plak om te wenjen. "Basel is in hiele ynternasjonale stêd. Foar expats, minsken fan bûten Switserlân, binne in soad dingen om harren thús te fiele litten yn it lân en yn de stêd."