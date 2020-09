Fryslân docht it krekt wat better as lanlik, yn Nederlân is 7,8 presint fan de ynwenners skieden.

Neist Skiermûntseach is ek yn Harns (9,5 presint) en Ljouwert (8,6 presint) it tal minsken mei in mislearre houlik heech. Dantumadiel docht it it bêst, dêr stapte 'mar' 5,4 presint fan de befolking út it houliksboatsje.