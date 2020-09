Advokate begjint 'Kinderkookschool' op It Hearrenfean

"Toen heb ik contact opgenomen met het JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht, van de gemeente Heerenveen. Zij gaven aan dat er wel behoefte was aan meer initiatief op dit gebied. In samenwerking met het JOGG hebben we toen bedacht om een Kinderkookschool op te richten", seit Van Ast, dy't yn it deistich libben advokate is.

Praktyk

De lessen op de 'Kinderkookschool' fine fansels net plak efter in buro. "Het zijn echt praktijklessen. Wij hebben foodtruck MamaMascha uit Leeuwarden gevraagd om de lessen te verzorgen. Zij heeft veel ervaring op dit gebied. We maken gebruik van een programma van het Voedingscentrum", seit Van Ast.

"In dat programma laten ze kinderen op een leuke en speelse manier, dus niet met het vingertje omhoog van je moet gezond eten, kennis maken met gezond eten. MamaMascha heeft een aantal receptjes daaruit gezocht en die gaan de kinderen vandaag klaarmaken. Volgens mij gaan ze vandaag groentesoep maken, warme appelbroodjes en feestprikkers. Daarnaast krijgen ze nog les over hygiëne, hoe doe ik dat in de keuken en krijgen ze nog iets te horen over voedselveiligheid."

Ferskate kultueren

De Kinderkookschool is net allinnich it kennis meitsjen mei sûn iten, mar ek mei oare kultueren. "Het Voedingscentrum heeft ook recepten uit diverse culturen. Ik denk dat het ook heel erg leuk is dat kinderen wat meekrijgen van andere eetgewoontes", seit Van Ast.

Op dit stuit is de 'Kinderkookschool' noch yn de pilotfaze. "De pilot zit helaas vol. Als het aanslaat dan komen er zeker meer kooklessen en dan zijn er weer nieuwe kinderen welkom", sa seit Van Ast.