Noord Nederlands Orkest nei heal jier wer op it poadium yn Fryslân

Njonken In Vrijheid waard ek Beethoven 7 opfierd. In passend stik muzyk, sa seit Jacob Fröhlich fan it NNO. It is dit jier ek 250 jier lyn dat hy berne waard. "Beethoven was ook bezig met vrijheid. Hij wilde ook graag toegankelijk zijn." Foar it NNO is sa'n stik net ûngewoan. Mar, troch alle maatregels kin it minder grut opfierd wurde as oars. Fröhlich: "We hadden oorspronkelijk Beethoven 9 gepland. Daar zijn alleen meer musici voor nodig. Dat past nu niet op het podium."

De gearwurking mei de jeugd is goed slagge, sa fynt Fröhlich: "De missie is zeker geslaagd. We geven zo ook een podium aan de jeugd. Een leidraad om een nummer zo te ontwikkelen dat het op het podium kan."