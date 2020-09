Besmetting op Bornego College set bestjoerder foar dilemma: kommersjeel teste of net?

De dosinte hat sûnt har klachten net mear yn kontakt west mei meiwurkers of learlingen fan de skoalle, seit Kwakman. "In het weekend is ze verkouden geworden en daarna thuis gebleven. Vorige week heeft ze wel les gegeven, maar in de periode dat ze klachten had is ze niet op school geweest."

Op de skoalle is gjin panyk troch de besmetting. "Voor de school betekent het niet direct iets. We hebben natuurlijk een docent die geen les kan geven. Dat is uiterst vervelend, maar de school draait gewoon door. We mogen gewoon openblijven. Leerlingen kunnen naar school komen, maar wel met in acht name van de richtlijnen. De richtlijnen die al golden voor school: houd anderhalve meter afstand, als je klachten hebt blijf je thuis", seit Kwakman.

Kommersjele testen

It duorre lang foardat der útslútsel wie oer de eventuele besmetting, mar om de meiwurkers tenei kommersjeel teste te litten giet Kwakman no noch wat te fier. "Liever niet. Dat zou namelijk gewoon publiek geld kosten, dan ga je onderwijsgeld uitgeven aan testen. Aan de andere kant het is wel een keuze die aantrekkelijk wordt als de wachttijden heel erg lang worden. Dat is een beetje zoeken, het voelt als een dilemma", seit Kwakman.

Mooglik dat dit dus yn de takomst wol barre sil. "We staan aan het begin van de griepperiode, de R zit weer in de maand. Er staat ons nog wel wat te wachten de komende periode en alle antwoorden daarop hebben we op dit moment ook niet. We proberen het gewoon zo goed als mogelijk te regelen", sa seit Kwakman.