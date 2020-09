Wurkstraf easke tsjin Feansupporters om mishanneling sjoernalist en Fortunafan Tieleman

De fiif fertochten woene syn tas mei Fortuna Sittard-klupflaggen ôfpakke. Dêrby skopten en sloegen se him meardere kearen. Neffens de offisier fan justysje is it besykjen ta deaslach oertsjûgjend en wetlik bewiisd. Letter die bliken dat der yn de tas hielendal gjin klupflaggen sieten. Wol waard Tieleman syn telefoan stellen.

Fan de fiif fertochten binne der twa minderjierrich. Tsjin de twa jongsten easke it IM 150 oeren wurkstraf en seis moanne sel ûnder betingst. Foar de oare trije supporters wie de eask 200 oeren wurkstraf en in selstraf fan tsien moanne ûnder betingst.

Op syn Twitter-account hat Tieleman kenber makke dat hy it slachtoffer wie en leit er syn kant fan it ferhaal út. Ek hat er in slachtofferferklearring skreaun wêryn't hy dielt wat er meimakke hat en de impact dy't de mishanneling op him hat. "Voor mijn gevoel duurt het een eeuwigheid", sa seit er.

Sels fûnen de fertochten dat der net echt sprake wie fan geweld. Sy bagatellisearren de kwestje.

Op 24 septimber docht de rjochtbank útspraak.