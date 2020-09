Nije spiler: "SC Hearrenfean hat fan nobody's grutte spilers makke"

No is Bochniewicz dus yn Hearrenfean. En dêr is er mar wat bliid mei. "It is in grutte stap yn myn karriêre. De earedifyzje is in grutte kompetysje om yn te spyljen en dizze klup is goed yn it ûntwikkeljen fan spilers. Se ha fan nobody's grutte spilers makke, dy't nei grutte klups ta gean", seit Bochniewicz. Hamstra hat lang dwaande west om him binnen te heljen. "Gerry hat lang foar my fochten. It wie net in deal dy't te meitsjen wie yn twa dagen, it duorre wol twa moannen. Mar ik bin bliid dat ik hjir no bin", sa seit Bochniewicz.

Pawel Bochniewicz: