Noardeast-Fryslân fiert Fryske plaknammen yn: "Histoarysk barren"

It is foar it earst yn alve jier dat in gemeente yn Fryslân kiest foar it ynfieren fan Fryske plaknammen. Noardeast-Fryslân is in weryndielingsgemeente dy't yn 2019 ûntstie út de gemeenten Dongeradiel, Kollumerlân en Ferwerderadiel. Allinnich dy lêste brûkte al de offisjele Fryske plaknammen.

Aant-Jelle Soepboer fan de FNP is bliid dat it amendemint unanym oannaam is. "Yn it foarste plak is it in histoarysk barren, foar it earst sûnt alve jier dat in gemeente dit docht. Mar ik fyn it ek fan ûnskatbere wearde om ús plaknammen yn it Frysk te hawwen, om sjen te litten dat hjir ús taal hearsket. Om ús taal sa goed mooglik sichtber te meitsjen yn de iepenbiere romte, foar minsken dy't hjir wenje, mar ek foar minsken fan bûten ôf", sa seit Soepboer.

Noardeast-Fryslân makket noch wol in útsûndering foar doarpen dy't de Fryske namme net brûke wolle. Dy kinne kieze foar de Nederlânske fariant.