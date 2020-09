Opposysjepartijen Tytsjerksteradiel wolle spoeddebat oer nije sporthal

It debat is oanfrege troch GrienLinks, PvdA, VVD en de Partij voor de Boeren. Ien fan de fragen dy't de partijen ha giet oer de oankeap fan de âlde fuotbalkantine fan VV Burgum. De gemeente hat dy kantine kocht, om it gebou te brûken as azc-skoalle. "It hat bliken dien dat it gebou dêr net geskikt foar is", seit fraksjefoarsitter Sjaak Hoekstra fan de VVD.

Ynkocht

Wêr't de partijen ek fragen oer ha, is de eksploitaasje fan de Nije Westermar troch fúzjeklup FC Burgum. De klup hat himsels 'ynkocht' yn de kantine, sadat se de kantine sels brûke meie. De oanfregers fan it spoeddebat wolle witte wat de posysje en rol fan boargemaster en wethâlders is by de gearwurking mei de fuotbalklup.

"We ha wat nije ynformaasje krigen", seit Hoekstra. "Dêr binne we bêst wol fan skrokken, en dêr wolle we it takom wike oer ha."

Riedsgearkomste oer ferromme hoarekatiden

It spoeddebat is woansdei om 19:30 oere yn Bûtenpost, yn de riedseal fan Achtkarspelen. In dei letter stiet der in riedsgearkomste op it programma oer de iepeningstiden fan de Nije Westermar. Dy wurde ferromme, sa't der yn it wykein oant middernacht bier skonken wurde mei. Dêrfoar binne de APV (Algemene plaatselijke verordening) en de drank- en hoarekaferoardening oanpast.