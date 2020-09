FIDEO: Friesland College set alles op alles om studinten te motivearjen

Skoallen yn it middelber beropsûnderwiis binne benaud dat de coronabeheiningen dit skoaljier liede sille ta mear stúdzjefertraging en útfal fan studinten. Troch de coronaregels kin mar likernôch in tredde fan de studinten tagelyk op skoalle wêze. Op it Friesland College yn Ljouwert dogge se der alles oan om studinten motivearre te hâlden. Bygelyks troch in soad persoanlik omtinken en stipe.