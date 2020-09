Ferhalejûn giet troch: grut ferlet oan 'live' moetings

Earder is der in proef dien mei in digitale ferhalejûn, mar dat is dochs oars, sa fynt de organisaasje. "We fine it belangryk dat minsken yn in lyts komitee elkoar live sjen kinne. We hawwe dit sa oergryslik mist", sa seit artistyk lieder fan de ferhalejûn Janneke de Haan.

It tema wie earst wetter, mar is no feroare nei it firus dat ús al moannen yn de besnijing hâldt. Elkenien kin syn ferhaal fertelle, mar de organisaasje rjochtet har ekstra op de soarch en wol graach in platfoarm biede foar harren ûnderfinings mei it wurkjen yn dizze tiden fan corona.