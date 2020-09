Fryske Miljeu Federaasje en provinsje posityf oer nij dongbelied, LTO is kritysk

De minister wol dat de melkfeehâlders 'grondgebonden' wurde. Dat betsjut dat se de stront op it eigen bedriuw útride of by in boer yn de direkte omjouwing útride. De yntinsive sektoaren moatte it nei in dongferwurkingsbedriuw bringe.

"Wy binne der eins wol bliid mei dat de minister kar makket", seit Van der Werf. Neffens him is it wichtich dat der no dúdlik belied komt. "It jout elts gefal dúdlikens, de ôfrûne jierren sjogge wy dat der in hiel soad mei dong sleept wurdt. Soms giet it allegear nei it Suden of wurdt it ôfsetten. Dit jout elts gefal helderheid foar elkenien."

Van der Werf begrypt dat guon boeren net bliid binne mei de foarstellen. "Sy wolle mear sels de romte ha om karren te meitsjen, mar wy ha it ôfrûne jierren sjoen dat dat net slagget. De hjoeddeistige regeljouwing jout in hiel soad romte, de minister lûkt de toutsjes wat mear oan en wol dúdlikens kreëarje."