Boargemaster Buma slút drugspân oan Iewâl yn Ljouwert

De bewenner fan it hûs hat by de rjochter noch beswier makke tsjin de sluting, mar de rjochter hat boargemaster Buma yn it gelyk steld. It hûs oan de Iewâl moat sadwaande in heal jier ticht.

It is de trijentweintichste kear dit jier dat Buma in pân slút yn ferbân mei in drugsfûnst.