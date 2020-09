HEA! Boer Frans filosofearret oer de coronatiid

It giet goed mei Boer Frans. Hy hat it noch alle dagen smoardrok. Hy fersoarget mem, makket deistich it iten klear en is wol gauris mei syn freondinne op stap. Ek om de doar is der genôch te dwaan en boppedat hat er syn fee noch. Boer Frans hat net in soad lêst fan de coronatiid. Hy hat wol sa syn eigen filosofy oer hoe't it allegear komt en hoe't minsken mei de coronatiid omgean.