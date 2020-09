De Jong lit opstelling Cambuur yntakt foar duel mei Go Ahead

De ferwachting is dat der takom wike in oantal spilers weromkomme fan blessueres. David Sambissa, Alex Bangura en Kellian van der Kaap wurde troch De Jong werom ferwachte op de training. Oanfierder Erik Schouten wie der dizze wike alwer by. De ferdigener spile op 1 augustus syn lêste wedstriid yn it giel-blau, dêrnei hold in blessuere oan syn haksine him oan de kant. "Vraag me niet hoe, maar er zat ineens een achillespeesontsteking. Het heeft een paar weekjes geduurd. Ik ben blij dat ik er weer ben en het is lekker dat ik weer op het veld sta", fertelt de oanfierder. Tsjin de Eagles ûntbrekt er noch.

Schouten sil wol syn best dwaan moatte om himsels wer yn de basis te spyljen. Sven Nieuwpoort hat him de lêste twa wedstriden goed ferfongen en dêrneist joech Cambuur sawol tsjin NEC as tsjin MVV net in soad kânsen fuort. Schouten: "Het komt niemand aanwaaien, dat geldt voor mij hetzelfde. Dat zien we straks wel weer. Eerst maar fit worden."