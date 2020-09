Hieltyd mear minsken kieze foar kommersjele coronatest

It lab sit sûnt begjin july yn skybox 36 en is ûnderdiel fan Het Huisartslab. Dy organisaasje hat 24 lokaasjes yn Nederlân dêr't test wurdt. De haadlokaasje sit yn Baarn yn de provinsje Utrecht. Se wurkje mei Dútske laboratoaria, dêr't gjin wachttiden binne. In test by Het Huisartslab kostet wol 80 euro, mar giet in stik rapper as de reguliere tests fan de GGD.

Minsken dy't har teste litte wolle, kinne ek fuortendaalks telâne yn it stadion. Het Thuislab garandearret datst fuort test wurde kinst, mar op de útslach moatst wol efkes wachtsje: tusken de 60 en 70 oeren.

Utsjoch op it stadion

Yn de skybox op It Fean wie it tongersdeitemiddei drok: yn de wachtkeamer siet in seistal minsken en op datselde stuit waarden trije minsken test. "Ut de testlokaasje wei hast útsjoch op it stadion", sketst ferslachjouwer Auke Zeldenrust de lokaasje. "Oan de iene kant fan de romte sjochst de bar, oan de oare kant sjochst twa taffeltsjes mei buiskes dêr't de laborant en de ferpleechkundige harren wurk dogge."