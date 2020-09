Ein oan ikoanyske wettersportwinkel: "We kinne de tiid net werom draaie"

'Iepen loft showroom yn de Prinsetún'

Op de âlde snijtafel leit noch in swart-wyt katalogus, mei foto's fan tintsjes yn de Prinsetún yn Ljouwert. Dêr hie Wagenaar in soad fan showroom yn 'e iepen loft, dêr't minsken dan in tinte útkieze koene, en Wagenaar makke dy dan. Minsken giene der bygelyks mei nei de eilannen te kampearjen.

It begruttet Witteveen wol dat de winkel der aanst net mear is. "We ha noch wol besocht om in opfolger te finen, mar dat is net slagge. Dat is wol spitich, mar it is ek de tiid. It is no ien kear sa..."