Ferskate partijen ynteressearre yn Zalen Schaaf, wethâlder wol in priisfraach

Veenstra en syn partners wolle graach definityf yn Zalen Schaaf bliuwe. Der leit ek in plan. De FNP stelde earder foar om it gebou foar in symboalysk bedrach oan harren te ferkeapjen. Wethâlder De Haan fynt dat gjin goed idee. "Dat is heel opportunistisch. De gemeente heeft al 1,2 miljoen euro afgeschreven. Bovendien heeft niemand heeft hier om gevraagd." Hy fynt it foarriedich om dit no al te sizzen, wylst der in soad belangstelling is. "Als we met al ons vastgoed zo om zouden gaan dan zouden we een heel armlastige gemeente worden."

Priisfraach útskriuwe

De Haan fynt dat alle opsjes iepen holden wurde moatte. Hy is dan ek grut foarstanner fan it útskriuwen fan in priisfraach dêr't eltsenien ideeën yntsjinje kin. Takom wike woansdei moat de gemeenteried beslute oft der in priisfraach komt oer de takomst fan Zalen Schaaf. At dy priisfraach der komt dan rint dy oant 1 desimber, sa seit De Haan. De ferwachting is dat der foar de simmer dan bekend is hoe't it komt mei Zalen Schaaf.