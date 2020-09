Hearrenfean hiert Champions League-winner Batista Meier

Batista Meier wurdt yn Dútslân sjoen as in grut talint en makke it ôfrûne seizoen syn minuten foaral by de beloften fan Bayern. Tsjin Fortuna Düsseldorf makke hy oan de ein fan foarich seizoen syn offisjele debút foar der Rekordmeister.

Ferfanger foar Ejuke

Technysk manager Gerry Hamstra socht nei it fuortgean fan Chidera Ejuke nei CSKA Moskou nei in ferfanger foar de Nigeriaanske bûtenspiler. Mei allinnich Mitchell van Bergen en Arjen van der Heide sit Hearrenfean net hiel rom yn de bûtenspilers. Batista Meier is in linkeroanfaller mar kin ek oan de rjochterkant út de fuotten.

It is de ferwachting dat de beide ferdigeners Jan Paul van Hecke en Pawel Bochniewicz tongersdei ek in hântekening sette.