Dûkteam hâldt opnij opromaksje fan MSC Zoe-guod yn Noardsee

Nei skatting leit der noch 800.000 kilo fermiste lading yn see. As dy net burgen wurdt, falt dy op koarte termyn út elkoar of ferdwynt it yn it miljeu. It dûkteam dûkt op de lokaasjes noardlik fan It Amelân en Skiermûntseach, krekt bûten de farrûte dy't MSC Zoe ôflein hat.

Yn dit gebiet hawwe inkelde frijwilligers ôfrûne july in foarferkenning dien. Der binne 45 lokaasjes scand en dêrby is fêststeld dat der noch hieltyd ferlerne lading leit en in skjinmakaksje nedich is.