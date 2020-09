Ynbrekkers aktyf yn Ljouwert en Grou

By in drogist oan de Skrâns yn Ljouwert is yn de nacht fan woansdei op tongersdei ynbrutsen. De dieven giene om 3.45 oere hinne de winkel yn. Ek yn Grou wiene ynbrekkers aktyf, dêr is woansdei om 12.20 oere hinne by meardere boaten yn it skiphûs oan de Garde Jagerswei ynbrutsen.