Wiebe Kootstra stapt oer nei gemeente: "Ik wol benaderberens behâlde"

"It is in hiele stap", fertelt Kootstra. "Mar alles wat we it ôfrûne desennium dien hawwe yn de kultuer, diene we yn nauwe gearwurking mei de gemeente en de evenemintekoördinator. It is in ferskowing fan wurksumens, mar wol yn deselde sektor." De funksje fan evenemintekoördinator wurdt no ferfolle troch Jan Strieber, dy't noch in skoftsje oanbliuwt om in oantal saken oer te dragen.

Kootstra rûnet op it stuit ek syn lêste projekten ôf. Hy fynt it oan de iene kant lestich om dy achter him te litten. "Bygelyks it Fries StraatFestival, dêr't ik al 15 jier by belutsen bin. Fansels docht dat wat mei je ast eat datst opboud hast, ôfstjitte moatst. Mar op in gegeven momint is it tiid foar in folgjende stap", leit Kootstra út.