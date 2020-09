Provinsje moat partijen Drents-Friese Wold om tafel krije

De steatefraksjes fan FNP, CDA, ChristenUnie, GrienLinks, PvdA, SP en VVD wolle no dat it provinsjebestjoer yngrypt. De kommunikaasje tusken alle partijen moat struktureel ferbettere wurde. Deputearre Douwe Hoogland moat de Steaten dúdlik meitsje hoe't hy it oerlis dêr wer flot lûke wol. Syn belangrykste taak wurdt derfoar te soargjen dat alle organisaasjes en bedriuwen har wer serieus naam fiele. De partijen fine dat der in fêste fertsjintwurdiging fan belanghawwers út de doarpen komme moat, want dy is der no net.

FNP-steatelid Sybren Posthumus begrypt dat yn in natuergebiet somtiden oare prioriteiten binne. "Ja, tink oan bygelyks de foks of de wolf. Dy moatte de romte ha. Of as der bysûndere planten binne dy't beskerme wurde moatte. Mar it kin net sa wêze dat it natuergebiet hast folslein ôfsletten wurdt troch Staatsbosbeheer."