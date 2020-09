Noardeast-Fryslân wol witte wat ynwenners fan doel binne mei âld en nij

Neist de coronamaatregels hat ek de weryndieling fan de gemeente te krijen mei de oprop fan Kramer. "Wy binne fan trije gemeenten nei ien gien. Oant no ta wie der foar elke gemeente en de ynwenners in aparte regeling, mar fan dit jier ôf is der ien 'geharmoniseerde' regeling. Dat betsjut dat it yn guon plakken krekt even wat oars giet as dat men wend wie. Fandêr dat we se dêr ekstra op wize wolle."

Elk plak dat wat organisearje wol mei âld en nij kin no rekkenje op in basisbedrach fan 250 euro. "En dêr krije we dan noch trije kwartsjes oerhinne de ynwenner", seit Kramer. "En foar mear as 2000 ynwenners is de subsydzje tusken de 1000 en 2500 euro."