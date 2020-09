Tet Rozendal skriuwt nij teäterstik: "Ik hie net tocht dat ik dit oait wer kinne soe"

Ein 2017 kaam Rozendal te fallen troch glêdens. Se rûn in harsenskodding op en letter die bliken dat it om in harsentrauma gong. Twa jier lang koe se eins neat, op bêd lizze wie hast al te swier.

De situaasje wie sa slim, dat se tocht dat se it teäter foargoed farwol sizze moast. "Ik ha fan alles mar betocht wat ik dan wurde moast. Hûsskilder. Of coach. Wat ik op dat momint mar koe. Mar it toaniel is myn grutte leafde."

"Ik woe wat diele"

Rozendal hat hast 2,5 jier stilstien, seit se. "No yn de coronatiid sjogge je dat in protte minsken dêr mei sitte. Dat it lestich is, as je wat net kinne en je wol graach wolle. Dêr woe ik wat mei. Ik woe wat diele, dat ik yn myn eigen proses ûntdutsen hie, wat helpt yn sokke situaasjes."

It stik dat se skreaun hat, hjit 'Ferlies yn Lockdown' en is bedoeld foar akteur Joop Wittermans. De premjêre is healweis novimber. "Ik hie net tocht dat ik dit oait wer kinne soe", seit Rozendal. "Dêr bin ik hiel tankber foar. Dat sjoch ik as in segen."