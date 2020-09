Noarske klup lit Sherida Spitse net mei Oranje fuotbalje yn Ruslân

Noarwegen kent gjin frijstelling fan karantêne foar sporters dy't weromkomme út Ruslân. Hjirtroch soe de 178-fâldich international dan tsien dagen ferplichte yn karantêne moatte. Fanwege it coronafirus meie klups útnûgingen foar harren spilers wegerje.

Op Twitter skriuwt Spitse: "Echt balen dat ik er in Rusland niet bij kan zijn. Het is niet anders. Heel veel succes meiden, ik support jullie op afstand en we zien elkaar daarna in Zeist!"

Sisca Folkertsma giet wol mei nei Moskou. Spitse slút nei de ynterlân yn Ruslân oan by Oranje foar it twadde diel fan in trainingsstaazje yn Zeist.