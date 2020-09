By de Tsjerk Hiddesslûzen yn Harns is de provinsje úteinset mei grut ûnderhâld. De grutte floeddoarren binne derúthelle mei in grutte kraan. Dat bart ien kear yn de acht jier. As se op 'e wâl lizze, wurde de doarren skjinmakke en dêrnei kin de ynspeksje dien wurde. Takom wike wurde ek de ebdoarren by de slûzen ûnder hannen naam.