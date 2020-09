MVV seit: gjin rasistyske sprekkoaren tsjin Cambuurspiler Kallon

Trainer Henk de Jong fan Cambuur liet nei ôfrin fan de wedstriid witte dat er de rasistyske opmerkings fan de MVV-fans ôfkart. "Ik ha it der mei Issa oer hân. Yn it skoft ha wy efkes sitten, want dit rekket sa'n jonge. Mar it sinjaal fan de groep wie dat we trochspylje woenen."

Apelûden as Kallon oan de bal wie

Kallon spilet sûnt 2017 foar Cambuur. Alle kearen dat er mei de Ljouwerters fuotballe yn Maastricht krige er it persoanlik swier foar de kiezzen. Ferslachjouwer Andor Faber wie sneon by de wedstriid oanwêzich. "Wat ik sels heard ha, binne apelûden as Kallon oan de bal wie. Mar it is lestich om krekt te hearren wat der sein is."